شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: السهر ينسينى ضغط الشغل وصداقتى بمحمد فراج من وقت "شربات لوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج، إنه يربطه صداقة قوية بالفنانة أمينة خليل وقد بدأت تلك العلاقة منذ مسلسل "شربات لوز" للنجمة يسرا عام 2012 ولم يكن هناك مشاهد تجمعنا ولكن كان يصادف أن مشاهدنا تصور فى اليوم نفسه، واكتملت صداقتنا عندما سفرنا سويًا لسيناء ومن وقتها أصبحنا صديقين مقربين.

وأكدت الفنانة أمينة خليل، خلال لقائها بنفس الحلقة مع الفنان محمد فراج ببرنامج سهرانين على قناة ON والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، إنها تحب السهر جدا وأن السهر هو الشيء الوحيد الذى يجعلها تنسى ضغط الشغل والأوقات الصعبة، فلحظات السهر الجميلة هى التى تنسينا كل ذلك.

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يذكر أن الفنان محمد فراج شارك فى فيلم "الصندوق الأسود" أمام منى زكى ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية «هجّام»، وهى شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.

والفنانة أمينة خليل شاركت فى بطولة فيلم فيلم "توأم روحى" والذى يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدي، حول قصة حب قوية بين بطلى العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التى تجعل من حبهما شيئًا من المستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

فيلم «توأم روحى»، يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد وحنان سليمان وميرنا جميل وأحمد فرج وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان أبولبن.