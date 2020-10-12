أحمد السقا تُربى الفنانين.. ما القصة؟ (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا: "وفاة الراحل هيثم أحمد زكى أثرت فيا جدا خاصة أن علاقتى به كانت قوية وعلى اتصال دائم ببعض طول الوقت وكان بالنسبة لى حاجة كبيرة أوى". وأضاف خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" التى تقدمه على قناة دى ام سى دفنت الراحل هيثم أحمد زكى ووالده وممدوح وافى. Advertisements وأكد أنه لم يتضايق بوصف البعض له بتربى الفنانين قائلا: "ده ثواب.. نزلت مقابر كثيرة وأول مرة وأنا في تانية ثانوى، ولم يخاف من ذلك وطول الوقت أذهب إليها أقرأ الفاتحة للأموات".

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