شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: كنت أخجل من أداء شخصيتى الشيطانية بـ"الاختيار" والرئيس أشاد بأبطال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها ولأبطال مسلسل الاختيار اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتابعت:"فخورين بالتكريم والكلام المبهر الذى تحدث به الرئيس عن المسلسل والأبطال والأداء".
وأضاف دينا فؤاد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كانت تخجل من أداء شخصيتها الشيطانية بالمسلسل، والتي كانت تجسد خلالها زوجة الإرهابى هشام عشماوى، وتابعت:"الشخصيات الشيطانية أي حد يخجل أن يمثلها ولكن الرسالة تقتضى ذلك.. والحمد الله الرسالة وصلت للمشاهدين وحقق المسلسل نجاح كبير".
واستكملت دينا فؤاد،:"كنت أشعر بالخجل وأنا أقوم بتمثيل زوجة الإرهابى هشام عشماوى في مسلسل الاختيار"، مشيرة إلى تكريم الرئيس لها ولأبطال المسلسل منحهم طاقة إيجابية ورفع من روحهم المعنوية، مضيفة:"الرئيس أشاد من قلبه بأبطال مسلسل الاختيار".
كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد: كنت أخجل من أداء شخصيتى الشيطانية بـ"الاختيار" والرئيس أشاد بأبطال المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.