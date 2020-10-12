شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: كنت أخجل من أداء شخصيتى الشيطانية بـ"الاختيار" والرئيس أشاد بأبطال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها ولأبطال مسلسل الاختيار اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتابعت:"فخورين بالتكريم والكلام المبهر الذى تحدث به الرئيس عن المسلسل والأبطال والأداء".

وأضاف دينا فؤاد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كانت تخجل من أداء شخصيتها الشيطانية بالمسلسل، والتي كانت تجسد خلالها زوجة الإرهابى هشام عشماوى، وتابعت:"الشخصيات الشيطانية أي حد يخجل أن يمثلها ولكن الرسالة تقتضى ذلك.. والحمد الله الرسالة وصلت للمشاهدين وحقق المسلسل نجاح كبير".

واستكملت دينا فؤاد،:"كنت أشعر بالخجل وأنا أقوم بتمثيل زوجة الإرهابى هشام عشماوى في مسلسل الاختيار"، مشيرة إلى تكريم الرئيس لها ولأبطال المسلسل منحهم طاقة إيجابية ورفع من روحهم المعنوية، مضيفة:"الرئيس أشاد من قلبه بأبطال مسلسل الاختيار".