شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جوينيث بالترو للحفاظ على شبابها بعد احتفالها بعيد ميلادها عارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الممثلة جوينيث بالترو أصداء كبيرة مؤخرًا في الشهر الماضى حينما احتفلت بعيد ميلادها الـ 48 بصورة مفاجئة عبر ظهورها عارية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فاجأت بها متابعيها، ومؤخرًا قررت التفاعل مع متابعيها بطريقة أخري حينما نشرت صورة لها أثناء قيامها بعمل ماسكات للحفاظ على بشرتها وحيويتها، وكتبت هاشتاج باسم كريستين فى إشارة إلى واحد من أشهر صالونات الماكيير فى نيويورك، قبل إغلاقه فى وقت سابق متأثراً بتفشى فيروس كورونا.



بالترو

وكانت نشرت الممثلة والمغنية جوينيث بالترو، صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى مرتدية زوجًا من الأقراط الذهبية التى عبارة عن كلمة "تصويت"، والذى صنعه متجر" Studs "، وهو متخصص فى ثقب الأذن في مدينة نيويورك، وبيع الحلى من خلال موقعه على الإنترنت، وفقاً لما ذكره وقع " insider".

Advertisements

ويبلغ سعرالأقراط الذهبية التى ارتدتها جوينيث 70 دولارًا للزوج و35 دولارًا لقرط واحد، والذى صمم فى غضون 48 ساعة من إصداره، وفقًا لموقع "Studs "على الإنترنت، والذى أتيح الأن للبيع على موقع المتجر على الإنترنت.

وأشارالموقع الإلكترونى الخاص بالعلامة التجارية للأقراط، إلى أنه يتبرع بنسبة 20 % من عائد المبيعات لمجموعة" Vote "، ذات الإصدار المحدود إلى منظمة "When We All Vote"، وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية تكرس جهودها لزيادة المشاركة في الانتخابات الأمريكية.

وتبيع العلامة التجارية أيضاً أربعة أقراط أخرى كجزء من المجموعة، بما في ذلك نمطين لعلامة السلام، وبالإضافة إلى مجموعة "Studs "، أصدرت ماركات الأزياء والإكسسوارات الأخرى أنماطًا تتمحور حول "التصويت" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.