شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تواصل احتفالاتها بعيد ميلادها الـ 24 برفقه أصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء السوبر ستار بيلا حديد، على مشاركة متابعيها بلقطات من احتفالها بعيد ميلادها الـ 24 الذي وافق أمس، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها وهي برفقه أصدقائها على شواطئ أحد السواحل.

وقضت عارضة الأزياء الأمريكية صاحبة الأصول الفلسطينية، عيد ميلادها أمس بصحبة أصدقائها، حيث نشرت منذ ساعات صورها أثناء رقصها أمام تورتة عيد الميلاد في احتفال صغير ظهر فيه اثنان من أصدقائها، وتستمر على مشاركة لقطاتها على الشواطئ خلال الساعات الماضية لتواصل الاحتفالات.

24???? A post shared by Bella ???? (@bellahadid) onOct 10, 2020 at 10:45pm PDT

وأصبحت بيلا حديد، من أكثر العارضات شهرة في صناعة الأزياء، بينما كانت لا تزال في بداية مسيرتها المهنية، وسارت على منصة عرض بعض أكبر المصممين فى هذه الصناعة في أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

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منذ التوقيع على IMG Models وظهورها لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك عام 2014، بدأت "حديد" مسيرتها المهنية. بعد ظهورها لأول مرة خلال تقديم مجموعة الملابس الجاهزة لربيع / صيف 2015 لدار الأزياء الأسبانية Desigual، كما قدمت تصميمات العديد من دور الأزياء العالمية الشهيرة أمثال Versace وTommy Hilfiger وMax Mara وBurberry وBalmain وMoschino ، والعديد من العلامات التجارية العالمية الأخرى، ومن الواضح أن الأناقة والجمال ينتميان لعائلة "حديد"، حيث غالبًا ما يتم تصنيف بيلا وشقيقتها الكبرى جيجى في قائمة العارضات الأعلى أجراً في العالم.