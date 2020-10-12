شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال مسلسل الاختيار: تكريم الرئيس السيسى وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حافظ، أحد أبطال مسلسل الاختيار: «شرف كبير أن يتم تكريمي اليوم خلال الندوة الثقافية الـ 32 للقوات المسلحة، من أكبر مسئول في الدولة وأنه يدعم القوة الناعمة»، مردفا أن تكريم الرئيس السيسي وسام على صدره.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، لي الشرف أني أكون ولو جزء قصير من عمل يسجل تاريخ بلدي.
وأكد على أن شخصية سعد في مسلسل الاختيار تمثل فئة كبيرة من المصريين البسطاء، لافتا إلى أنه يحب دوما تقديم الأعمال الهادفة التي تعرف الأجيال الجديدة تاريخ بلادهم وتضحيات الأبطال.
وأشار حافظ، إلى أنه كان متوترا خلال وقوفه أمام الرجل الأكبر في الدولة المصرية، معبرا عن أمله في الاشتراك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.
وعلى جانب آخر، أكد الفنان محمود حافظ لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بلقائه للمرة الثانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه شعر بالفخر بالمرة الأولى أثناء تكريمه في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز وهذه المرة في مسلسل "الاختيار" وأكد حافظ أنه لقاء محترم وشرف كبير له أن السيسى كرمه هو وزملاؤه عن مسلسل "الإختيار"، مضيفا: "أظن أن هذا أعظم تكريم لى حصلت عليه في مشوارى الفني".
يذكر أن محمود حافظ قال خلال كلمته الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه قدم شخصية سعد فى مسلسل الاختيار، وإنه لما طلب للتجنيد لم ينال شرف الخدمة العسكرية: قائلا: "لما عملت فيلم الممر ومسلسل الاختيار.. وكنا واقفين فى الصحراء وعارفين أن اللى جايين يضربونا دول زملائنا.. وأن ده تمثيل.. قولت أومال الأبطال اللى بيحاربوا بجد عشان يحمونا واحنا نائمين فى بيوتنا بأمان دول ايه".
وأضاف محمود حافظ أن "الاختيار والممر يأتيان فى إطار القوة الناعمة للتعريف بجهود الأبطال".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
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