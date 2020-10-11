تحذير شديد اللهجة.. الأفلام السينمائية تتجه إلى الانقراض

حذرت المخرجة الأمريكية باتي جنكينز، أن تكون السينما اقتربت من نهايتها، وأننا قد نشهد بداية انقراض الأفلام بسبب فيروس كورونا _كوفيد-19.

وشّنت المخرجة هذا التحذير بسبب تأجيل فيلم Wonder Woman 2 "وندر وومن" الذي تقوم بإخراجه، بسبب الوباء، مؤكدة أن استمرار سلسلة التأجيلات قد يؤدي إلى تحول شركات الإنتاج إلى شبكات البث الإلكتروني بدلًا من دور العرض.





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وتابعت: "استمرارنا بهذا الحال أمر لا يمكن عكسه، ربما نفقد دور العرض للأبد"، مشيرة إلى التشابه بين ما يحدث مع السينما وما حدث من قبل مع قطاع الموسيقى.

وجاءت تعليقات المخرجة بعد أسبوع محبط لقطاع الأفلام، تأجل فيه فيلم جيمس بوند "لا وقت للموت"، وأعلنت فيه شركة "سينوورلد" إغلاق كل دور العرض الخاصة بها بشكل مؤقت.

فيلم Wonder Woman 1984، هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام البطلة الخارقة "وندر وومن"، من بطولة جال جادوت، ومن المتوقع طرحه 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.