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زلّة لسان ناتالي بورتمان تكشف المستور

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365 - حليمة الشرباصي

الإثنين 2020/10/12 01:21 ص بتوقيت أبوظبي

كشفت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان تفاصيل جديدة في الجزء القادم من سلسلة البطل الخارق "ثور" عن طريق الخطأ.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، لم تكن بورتمان تنوي التصريح بأي تفاصيل عن فيلم Love and Thunder، إلا أن زلة لسان غير متوقعة جعلتها تفصح عن تفاصيل لا يعرفها الجمهور.

وذكرت "بورتمان" أن أحداث الفيلم المقبل مبنية على قصة Mighty Thor المصورة، موضحة أن شخصية جين فوستر التي تلعبها ستخضع لعلاج مرض السرطان وتقوم بمهامها كبطلة خارقة في نفس الوقت.

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وصرح مخرج الفيلم تايكا وايتيتي أن الجزء المقل سيعيد قصة حب ثور وجين فوستر بجرعة أكثر رومانسية لا تصدق.

ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في 11 فبراير/شباط عام 2022.


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