السيسي يكرم نجوم مسلسل "الاختيار": كشفتم حقيقة الإرهاب

احتفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأبطال مسلسل "الاختيار"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة عدد من أبطال المسلسل، هم أمير كرارة، وأحمد العوضي، وإسلام حافظ، ومحمود حافظ، وعابد عناني، وأحمد الرافعي، والمخرج بيتر ميمي، ودينا فؤاد، وعبروا جميعهم عن حبهم للرئيس المصري قائلين: "بنحبك يا سيسي".

مسلسل "الاختيار"، عرض في رمضان الماضي، وتناول قصة حياة أسطورة الصاعقة المصرية العقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏وحقق نجاحا كبيرا جدا وقت عرضه .

وعرضت الندوة التثقيفية مشاهد من المسلسل بحضور السيسي، الذى أشاد بمستوى العمل قائلا: "بلاش تقدموا غير الحقيقة وبدون مبالغة في أي من الجانبين، انقلوا الصورة من الواقع كما هي، ومسلسل واحد لا يكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".



ووجه السيسي الشكر لكل فريق العمل على المجهود الكبير في التمثيل والفكرة التي تم تقديمها بصورة رائعة وعظيمة,





Advertisements

وقدم الفنان أمير كرارة بطل المسلسل الشكر للقوات المسلحة على اختياره لبطولة المسلسل قائلا: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير، أحب أشكر القوات المسلحة على شرف ترشيحي للدور لتقديم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأطن الرسالة وصلت".

وتابع كرارة: "من أول يوم رمضان وإحنا بنتكرم من كل الناس في كل الشوارع، بس النهاردة التكريم الكبير قدام شعبنا العظيم وقدام قواتنا المسلحة وقدام سيادة رئيس الجمهورية مختلف.. شكرا وتحيا مصر".





وقال الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الخائن هشام عشماوي: "سعادتي الحقيقة في الشارع هي إزاي كرهوا الشخصية الحقيقية الخائنة للوطن، والله أكبر من أعداء الوطن.. وكلنا بنحبك يا ريس".

كما تحدثت الفنانة دينا فؤاد قائلة: "جسدت شخصية زوجة الخائن والإرهابي هشام عشماوي، وفخورة بالتكريم أمام الرئيس، وفخورة بالمشاركة ولو بجزء بسيط في مسلسل (الاختيار) وأهم شيء تحقيق النجاح.. وبنبحبك يا ريس".

وأشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة المصرية، بمسلسل "الاختيار" ودوره في تعريف الأجيال الجديدة، بالبطولات التي يبذلها رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.