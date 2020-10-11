شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صالح "الحاضر الغائب" فى عقد قران نجله على هنادي مهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الراحل خالد صالح، في صورة "فوتوشوب" بجوار نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح، أثناء عقد قرانه الذي عقده منذ أيام على النجمة هنادي مهنى، في حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وحرص مصمم الصور الجرافيك محمد جابر، على إضافة النجم الراحل خالد صالح، بجوار نجله أثناء عقده قرانه ليكمل فرحته بالاحتفال بيوم العمر بجوار والده الذي صنع مشوار طويل وشعبية جارفة في عالم الفن.

وأكمل مصمم الجرافيك، المشهد الناقص من حفل عقد القران بإحضار النجم الراحل خالد صالح في حفل زفاف نجله الذي يتمتع بنفسه ملامحه، ليضيف الكثير من المعاني المفقودة في الحفل، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والاعجابات.



النجم الراحل في حفل زفاف نجله أحمد خالد صالح

وسرعان ما أعاد الفنان أحمد خالد صالح، نشر الصورة عبر حسابه الشخصي وكتب معلقاً "صورة غالية أوي عليا، ربنا يسعدك ويطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يا رب ذي ما احنا طول الوقت فخورين وانتمائنا ليك هو اكبر فخر وسعادة".

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تعليق أحمد خالد صالح

وفاجأت هنادى مهنى وأحمد خالد صالح الجميع بالاحتفال منذ ايام، بعقد قرانهما خلال حفل بسيط لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، وذلك بعد مرور أقل من عام على خطبتهما، والتى احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين، إضافة إلى النجم تامر حسنى الذى حضر لتقديم التهنئة وعمل مفاجأة لهما.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا قبل إعلان خطبتهما مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.