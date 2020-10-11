شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يدعم فتاة مريضة سرطان: انتى قوية وهتنتصرى وهاشوفك قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة دعم لفتاة تدعى ميرنا أحمد في مواجهتها لمرض السرطان من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الفيديو ده أنا عامله لبنت الإسماعيلية البطلة القوية ميرنا أحمد.. ربنا يشفيكى ويعافيكى".

وأضاف خلال الفيديو، أنا عارف إنك قوية وبطلة وهتنتصرى على السرطان وأنا بدعيلك من كل قلبى، وإن شاء الله هاشوفك قريب بعد ما تخفى وهاجيلك الإسماعيلية، وأنا بدعو كل جمهورى أنه يدعمها ويدعى لها بالشفاء.

في جانب آخر يواصل أحمد فلوكس تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.