شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تحتفل بعيد ميلادها الـ 28 برقصة وقبلات مع زوجها Offset.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، احتفال نجمة الراب العالمية كاردي بي، بعيد ميلادها الـ 28 في لاس فيجاس الأمريكية، برفقه زوجها المطرب العالمي Offset، وعدد من أصدقائهما، لإعادة إحياء قصة حبهما التي انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصالهما الفترة الأخيرة.

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهور نجمة الراب صاحبة الـ 28 في عيد ميلادها، وهي ترقص مع زوجها وتقوم بتقبيله وسط الجميع في حفلتها التي أقيمت في أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية.

وظهر الثنائي في الفيديو الذي التقط لهما في حالة انسجام تام بعد تبادل القبلات بينهما، بالرغم من تقديم "كاردي بي" لطلب رسمي للطلاق في 16 سبتمبر الماضي، وهو ما اثار ضجة كبري في الوسط الفني لاقتراب انفصالهما ليعودا في الحفل وكأن شئياً لم يكن.

واستقبلت كاردي بي هديتها باهظة الثمن من زوجها، وهي عبارة عن سيارة رولز رويس فاخرة بها لوحة معدنية مصممة خصيصاً لها مع نقش اسم ابنتهما على مقعد السيارة ليضيف اليها بعد التميز في عيد ميلادها الـ 28.

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