شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ابتكروا موضة.. حذاء فريد الأبيض وعدسة يوسف بك وبنطلون فاطمة رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا يسير الشباب وراء نجوم الفن ويقلدونهم فى المظهر وما يرتدون من ملابس وطريقة تسريحة الشعر، وكثير من صيحات الموضة وتقاليعها يبتكرها نجوم الفن.

وإذا كان شباب اليوم يقلدون عمرو دياب والكينج محمد منير وحماقى وأمير كرارة ومحمد رمضان ونانسى عجرم وهند صبرى وغيرهم فإن شباب زمان كانوا يقلدون نجوم الفن فى عصرهم، فكانوا يقلدون تسريحة محمد عبد الوهاب وأزياء أم كلثوم وفاطمة رشدى وزكى طليمات، ويسيرون وراء ما يبتكره هؤلاء النجوم ويعتبرونه أحدث صيحات الموضة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتبت المجلة عن تقاليع الموضة التى ابتكرها نجوم الفن.

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وذكرت المجلة أن الشباب قلدوا يوسف وهبى فكانوا يضعون "المونوكل" على عيونهم مثلما ظهر يوسف بك فى عدد من أفلامه ومسرحياته، والمونوكل هو عدسة مفردة توضع على عين واحدة وتكون متصلة بسلسلة اشتهر بها يوسف وهبى.

كما كانت الفنانة فاطمة رشدى من أوائل السيدات اللاتى ارتدين البنطلون فى القاهرة وقلدتها النساء حتى انتشرت موضة البنطلون فى مصر.

وكان الفنان الكبير ورائد المسرح زكى طيمات لا يربط الكرافتة كما هو معتاد، ولكنه كان يضع طرفيها فوق بعضهما البعض بدون عقدة ، وقلده فى ذلك عدد كبير من الشباب والرجال، كما أنه كان أحياناً يشترى كرافتة فاخرة جدًا ليربطها حول وسطه بدلاً من حزام البنطلون.

وابتكر فريد الأطرش موضة غريبة حيث أنه اعتاد أن يلبس الحذاء الأبيض على البدلة الكحلى فى عز الشتاء، وحاول فريد أن ينشر هذه الموضة بين الشباب فظهر فى معظم أفلامه بالحذاء الأبيض تحت الملابس الشتوية ولكن الناس لم يقتنعوا بهذه الموضة ولم يقلدوها أو يسيروا وراءها.