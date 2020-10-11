شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى نمرى تحصل على الجائزة الفخرية الكبرى من مهرجان سيتجيس السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المغنية والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمرى على الجائزة الفخرية الكبرى من مهرجان سيتجيس السينمائى الدولى تقديرا لمسيرتها الفنية.

وفى تصريحات للصحفيين بعد تلقى الجائزة من المهرجان الذى يقام سنويا فى مدينة سيتجيس جنوب غرب برشلونة، قالت نمرى البالغة من العمر 48 عاما مساء السبت إنها تود تقديم "فيلم كوميدى أو عمل يعالج سيرة ذاتية أو حدث تاريخي".

ونفت نمرى أنها تقوم فقط بـ"أدوار شريرة"، مشيرة إلى أنها قدمت أفلاما أخرى ابتعدت فيها عن هذه الأدور مثل "لوسيا والجنس" أو "Lucia and sex".

وكرمت الفنانة المنحدرة من أم إسبانية وأب أردني، لأول مرة فى مشوارها الفنى عن دورها فى فيلم "قفزة فى الفراغ" أو "Salto al Vacío" إنتاج 1995 بجائزة أفضل ممثلة أوروبية فى مهرجان برلين.

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واشتركت فى العديد من الأعمال السينمائية مثل "افتح عينيك" أو "Abre los ojos" إنتاج 1997 و"عشاق الدائرة القطبية الشمالية" أو " Los amantes del círculo polar" إنتاج 1998.

وفى عام 2015، حازت شهرة كبيرة من خلال دورها فى مسلسل (Vis a Vis)، حيث لعبت دور زوليما، السجينة الخطيرة التى تتحكم بسجن نساء.

وكذلك ذاع صيتها أكثر بعد مشاركتها فى الموسم الثالث من مسلسل "La Casa de Papel"، حيث لمعت فى دور المحققة الذكية.