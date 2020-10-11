شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير تحول أسطورة إيزيس وأوزوريس إلى عرض مسرحي راقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المخرجة كريمة بدير قصة إيزيس وأوزوريس علي مسرح الجمهورية في عرض مسرحي راقص لفرقة فرسان الشرق للتراث أيام 20 و21 و22 أكتوبر الساعة الثامنة مساء، والعرض يتناول الأسطورة الشهيرة وهى تزاوج جب إله الأرض ونوت إلهة السماء لميلاد إيزيس أوزوريس نفتيس وست وتزاوج الاله إيزيس وأوزوريس وتزاوج ست ونفتيس وبعد معرفة نفتيس أن الإله ست غير قادر علي الإنجاب ذهبت إلى الإله أوزوريس لإنجاب أنوبيس ملك الموت ولخوفها من ست تركت أنوبيس بين الكلاب وتلقي الرعاية من إيزيس وأراد ست أخذ حكم مصر من أوزوريس فقام بحبسه في التابوت وبحبسه يحدث خسوف للقمر وترقص البنات الحور للقمر ويولد أنوبيس ويعاون إيزيس في رحله كونيه عبر الزمان والمكان للم أشلاء أوزوريس من خلال زيارة بلاد وعرض تراثها ورقصاتها وطقوسها .



ايزيس

العرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث التي تقدم التراث علي الطريقة المعاصرة والعرض بطولة ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال -عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد وجميع أعضاء فرسان الشرق العرض تصميم ملابس وديكور إهداء -أنيس إسماعيل - أشعار - محمد زناتي - إعداد موسيقي -محمد مصطفي - إضاءة -رضا إبراهيم وتنفيذ الديكور والملابس والإكسسوار فنانو إدارات دار الأوبرا المصرية وقام بصوت روح إيزيس الفنانة - فاطمه محمد علي وتصميم وإخراج - كريمة بدير وتصميم بوستر للفنان مصطفي عوض.