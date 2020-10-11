رسائل السيسي لأبطال مسلسل الاختيار.. وهكذا ردوا عليه



محمد اسماعيل - القاهرة - احتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بأبطال مسلسل "الاختيار" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وذلك خلال الندوة الخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحضر الندوة، عددا من أبطال المسلسل وهم أمير كرارة وأحمد العوضي وإسلام حافظ ومحمود حافظ وعابد عناني وأحمد الرافعي والمخرج بيتر ميمي.

وأشاد السيسي، بأبطال "الاختيار"، لافتا إلى أنه تناول ذكر الحقيقة دون مبالغة أو تحريف، بل نقل الأحداث كما وقعت في الحقيقة، وقال الرئيس خلال كلمته لأبطال العمل: "مسلسل واحد مش هيكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".

وقال الرئيس السيسي مخاطبا أبطال "الاختيار": "اوعوا تقدموا غير الحقيقة دون مبالغة في أي من الجانبين انقلوا الصورة من الواقع كما هي"، موجها لهم التحية لما بذلوه من جهد وأداء في إيصال رسالة العمل الفني إلى المواطنين داخل مصر وخارجها.

وأضاف الرئيس: "المسلسل الحقيقة كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وأبنائها سواء للفكرة الخبيثة اللي العناصر دي بتقدمها أو للناس اللي بتقدم نفسها لبلدها".

وتابع الرئيس: "فاجئتوني لما خرجتم بسرعة كده، كل اللي اشترك واشتغل معاكم في المسلسل ده علشان يخرج بصورة رائعة فيها صديق حقيقي مش بس وصل للمصريين فقط، الوقائع اللي اتقدمت مفيهاش مبالغة بأي شكل من الأشكال حتى لو بعضها فيه قسوة لينا كمصريين، ولكل من اتفرج على المسلسل، كانت الرسالة لمصر ولخارج مصر".

وأكد الرئيس: "الشكر ليكم مش على الجهد المبذول ولكن على الفكرة اللي اتقدمت رائعة وعظيمة، خلال سنين كتير من تناول إعلامي لما يتم في سيناء لم تصل للناس زي ما عملتم، إيه المطلوب.. مطلوب كتير أوي، دلوقتي عايشين وحجم الإنجاز اللي ربنا ساعدنا فيه وكنا فين في 2011 و 2012 لحد دلوقتي، وحق الأجيال الحالية والقادمة يشوفوا مش نضال المصريين للحفاظ على بلدهم، يشوفوا أد إيه مصر قدمت".

وقال السيسي: "المنسي واللي زيه عند ربنا وخلاص وربنا اللي هيجازيهم، لينا فرصة ننقل كفاحهم واستشهادهم علشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين للي قدمتوه، إحنا عشنا وهما أسر فقدت أبنائها".

واختتم: "أشكرهم على أنهم استطاعوا يجسدوا الدور ده بكل معنى الكلمة، قولت هما جابوهم منين دول، قدمتوا صورة حقيقية ليهم، الصورة كانت صعبة وفي ناس بنبقى عايزين نمسكهم نحاسبهم أو نقاتلهم لو اضررنا وناس تانية بتروح عند ربنا سبحانه وتعالى علشان البد دي تعيش".

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للفنان أحمد العوضي، بسبب تجسيد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، قائلا: "الفكرة اللي اتقدمت عمرها ما تنال منكم كشخصية أحمد العوضي في دور عشماوي، جسدت حالة نجاحك فيها ووصلت الفكرة للناس وخطورتها وأد إيه مدمرة لبلدها، مش هقول الكلام ده لأمير كرارة لأن كل الناس بتسقفلك".

وعبّر أبطال مسلسل "الاختيار" خلال فعاليات الندوة، عن حبهم للرئيس قائلين: "بنحبك يا سيسي".

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وقال الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار: "بنتكرم من أول يوم رمضان في الشارع ولكن اليوم التكريم عظيم ياريس، إحنا بنحبك وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى أكتوبر".

بينما قال أحمد العوضي الذي جسد الخائن هشام عشماوي: "سعادتي الحقيقة في الشارع هي إزاي كرهوا الشخصية الحقيقية الخائنة للوطن، والله أكبر على أعداء الوطن.. وكلنا بنحبك يا ريس".

وقالت الفنانة دينا فؤاد: "أنا جسدت زوجة الخائن والإرهابي هشام عشماوي، وفخورة بالتكريم أمام الرئيس وفخورة ولو بجزء بسيط بالمشاركة في مسلسل الاختيار وأهم شيء تحقيق النجاح وبنحبك ياريس"

وقال الفنان إسلام حافظ المؤلف والممثل: "أول يوم تصوير ليا في مسلسل الاختيار زمايلي قالولي الناس هتكرهك يا إسلام، فكنت خايف من تجسيد الشخصية لكن قولت لا، وجسدتها فعلا.. وكنت بخاف ربنا ما يسامحنيش اللي كنت بعمله، وكنت بتمنى أبويا يشوف المسلسل قبل ما يموت لأنه كان محارب عظيم".

وقال الفنان عابد عناني: اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الأرض دي اسمهم شهداء بجد، وشكرا للرئيس السيسي اللي خلانا نمثل وتيا مصر وإحنا بنحبك يا ريس".

وقال الفنان محمود حافظ: "أنا لما اطلبت لعمل فيلم (الممر) ومسلسل (الاختيار) ما اترددتش، ووقفت في الصحراء وقولت إذا كان ده تمثيل، أومال الأبطال اللي بجد يعلموا ايه وتحيا مصر.. وبنحبك يا ريس".

وقال الفنان أحمد الرافعي: "نتمنى تكرار ملحمة الاختيار في أعمال أخرى، وبنتهز الفرصة دي وأقولك بنحبك يا ريس".

وعُرض خلال الندوة التثقيفية، مشاهد من مسلسل "الاختيار" الذي أصبح أيقونة لدى الشعب المصري.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.