شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لمنة شلبي وأحلام وأصالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه الشكر لعدد من صديقاتها الفنانات الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.
وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع تويتر: "بشكر إخواتي وأصحابي الفنانيين اللي عيدوا عليا في عيد ميلادي، حقيقي إنتوا نِعمَ الصحاب ويا رب دايماً موجودين في حياتي، منة شلبي وأصالة وأحلام ومايا دياب ومي كساب".
واحتفلت شيرين عبد الوهاب، الخميس الماضي، بعيد ميلادها الـ 40، فهي من مواليد 8 أكتوبر 1980.
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