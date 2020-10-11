محمود حافظ يوجه الشكر للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان محمود حافظ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تكريمهم اليوم خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشر "حافظ" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة له من الندوة التثقيفية، وعلق: "شكرا فخامة الرئيس".

وأشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمسلسل "الاختيار" ودوره في تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف

وعرضت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاهد من مسلسل "الاختيار"، الذي أصبح أيقونة لدى الشعب المصري

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ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، في إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل