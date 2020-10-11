من "نور العين" لـ"جميلة".. 6 أغاني أهداها عمرو دياب لأولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتفل الهضبة عمرو دياب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ59، إذ أنه من مواليد 11 أكتوبر 1961.

الهضبة صاحب مشوار كبير في عالم الغناء، بدأه عام 1983 بأول ألبوماته "يا طريق"، وعلى مدار نحو 4 عقود تالية حقق نجاحات كبيرة وضعته على عرش الأغنية العربية.

وطوال سنوات نجاحه، كان الهضبة حريصا على تقديم أغنيات خاصة تحمل نكهة عائلية، وقدّم عدة أغان لأولاده الأربعة "نور، عبد الله، كنزي، وجانا".

كانت البداية في تقديم عمرو دياب أغاني خصيصًا لأولاده عام 1996، عندما قدّم أغنية "نور العين"، على اسم ابنته الكبرى "نور"، وهي من كلمات أحمد شتا، ألحان ناصر المزداوي، وتوزيع حميد الشاعري، وحصد الهضبة عن الأغنية أول جائزة ورلد ميوزيك أوورد في مسيرته.

وفى عام 1999، قدّم الهضبة من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور، أغنية "قمرين" ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، وذلك بعد ولادة التوأم "عبد الله وكنزي"، وظهر في نهاية الكليب وهو يقبل توأما .

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وقدّم عمرو دياب ضمن ألبوم "علم قلبي" عام 2003، أغنية "يا كنزي" من كلمات محمد رفاعي، وألحان رشيدة الحارث، وتوزيع فهد، وهي تحمل اسم ابنته "كنزي".

وفي عام 2009، ظهر عبدالله عمرو دياب في نهاية كليب أغنية "وياه" لوالده النجم الكبير، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي، ضمن ألبوم حامل لنفس اسم الأغنية حقق أعلى مبيعات لألبوم في تاريخ شركة "روتانا" وتخطت مبيعاته وقتها 6 ملايين نسخة.

وعاد عمرو دياب في عام 2014؛ ليقدم ملحنًا ومغنيًا بألبومه "شفت الأيام"، أغنية تحمل اسم ابنته "جانا"، وكتب كلماتها الشاعر تامر حسين.

وفي عام 2020 الجاري، طرح الهضبة ضمن ألبومه الأخير "سهران"، أغنية تحمل اسم "جميلة"، يتعاون فيها لأول مرة مع ابنته "جانا" في التلحين والغناء، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.