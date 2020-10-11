المخرج مجدي الهواري يروي حكايته مع "كايرو شو" على مدار عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج مجدي الهواري، عن كواليس وتفاصيل مرور عامين على عروض "كايرو شو" المسرحية.

ونشر "الهواري"، عددًا من الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سنتين النهاردة على إفتتاح صرح كايرو شو .. صور النهاردة بتاعة الإفتتاح وبكرة وبعده .. صور التعب والمجهود والعروض والنجوم وأبطال الكواليس اللي اشتغلوا وتعبوا وقدموا كل غالي ونفيس لنا ولكل شركاء النجاح".

وتابع: "واللي بفضل الله من غيرهم ماكنتوش تبقوا فخورين إننا قدمنا حلمنا لحضرتكم ولمصر وللجمهور العظيم اللي ورانا على مدار سنتين نجاح وحب وإخلاص لحلم فنانين صدقوا وأخلصوا وحبوا مشروعهم برجوع المسرح اللي يليق بمكانة فن وفنانين وجمهور مصر للعالم العربي كله".

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وأضاف: "في ناس اشتغلت من قلبها، علشان الحلم يتحقق .. آمنوا بالحلم ده ..أشكر نجوم وشركاء النجاح وجمهور كايرو شو على الثقة العظيمة، وأشكر ولادي على دعمهم المستمر لي".

واستكمل: "تحياتي لكل اللي شارك أو ساهم في نجاح هذا الصرح اللي بالطبع شهادتي فيه مجروحة، لكن النهاردة وبرأيكم ومجهودهم، بقول إنه صرح إتولد عملاق بتوفيق من ربنا وبإخلاص العاملين فيه وليه".

واختتم حديثه قائلا: "تحية لكايرو شو في عيدها الثاني..وبإذن الله نوعدكم بمزيد من التعب ليكم وبيكم وعلشانكم جمهورنا العزيز، وبنجدد الثقة، ومن مجموعة الفنانين هنا بنقولكم إحنا لسه معملناش حاجة .. في كلام كتير هقوله من كواليس السنتين.. انتظروني".