القصة الكاملة لخلاف تامر حسني وأحمد السقا حتى اعتذار الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقع خلاف مؤخرًا بين الفنان أحمد السقا وتامر حسني بسبب فيلم "الفلوس" الذي خاض بطولته "تامر" وهو ما كشف عنه السقا ببرنامج "السهرة" في أولى حلقاته التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "DMC".

نرصد لكم قصة الخلاف بين النجمين، في السطور التالية:

زعل السقا من تامر

قال الفنان أحمد السقا ببرنامج السهرة: "أنا زعلان من تامر حسني.. أنا بحب تامر جدًا ولو مش بحبه مش هزعل منه".

وأضاف: "زعلان منه عشان هو في فيلم (الفلوس) كلمني وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد، وهو الحقيقة كان جاملني في مسلسل (ولد الغلابة)، وبعد ما عملتله المشهد فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش، كلمته قولتله إيه اللي بيحصل ده، مرة قالي دول فانز، ومرة قال دول الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش حد منهم يا تامر أنا معرفش غيرك، ودي أثرت عليّا جدًا نفسيًا وفي شغلي".

رد تامر عما قاله السقا

رد الفنان تامر حسني على كلام السقا، قائلاً : "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وتابع: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل في الفيلم، وأنا رديت عليك إن دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي أكيد فرحوا بالخبر إننا مع بعض، حتى أنا مقولتش إن دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كده، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الأبطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من إيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام ده نزل على صفحتي أو صفحة الشركة المنتجة".

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واستكمل: "أنا شرحتلك ده من سنة واتكلمنا بعدها، مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والتانية بخصوص برنامجك، ولو كنت لسه زعلان كنت هتقولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد".

وأضاف: "إنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر، عشان كدا أنا اللي مش هزعل منك، معلش طولت في الكلام، لأن برضو زعلك يعز عليا".

اعتذار السقا لتامر حسني

عاد الفنان أحمد السقا، ليعتذر للفنان تامر حسني، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "رسالة إلى صديق عزيز، صديقي وأخي العزيز تامر حسني، إنت عارف اللي بيني وبينك عيش وملح وحاجات كتير.. قد أكون أخطأت إني اتكلمت في الموضوع على الهوا، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا".

وأضاف: "مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وانت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسني إحنا اللي بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليا، وميعادنا الحفلة اللي جاية".

رد تامر على اعتذار السقا

كشف الفنان تامر حسني، عن موقفه من إعتذار الفنان أحمد السقا له عقب تصريحاته الأخيرة ببرنامج "السهرة" المذاع على قناة "دي إم سي" وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وكتب حسني، عبر "استوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي يا صاحبي حصل خير.. أنا عمري ما أزعل منك، ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كله .. جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير .. أنت السقا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا الحفلة الجاية بجد.. سخّن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".