تامر حسني يقبل اعتذار السقا.. ويعلق: "سخّن صوتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان تامر حسني، عن موقفه من اعتذار الفنان أحمد السقا له، عقب تصريحاته الأخيرة ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وكتب حسني، عبر "استوري" حسابه على إنستجرام: "حبيبي يا صاحبي حصل خير.. أنا عمري ما أزعل منك، ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها .. جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير .. إنت السقا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا الحفلة الجاية بجد.. سخّن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".

يذكر أن الفنان أحمد السقا وجه اعتذارًا لتامر حسني، قال فيه: "رسالة إلى صديق عزيز، صديقي وأخي العزيز تامر حسني، إنت عارف اللي بيني وبينك عيش وملح وحاجات كتير.. قد أكون أخطأت إني اتكلمت في الموضوع على الهوا، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا .. مش هطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وإنت شوية نبقى خالصين يا عم.. تامر حسني إحنا اللي بينا كتير ما تزعلش يا عم وحقك عليا، وميعادنا الحفلة اللي جاية".