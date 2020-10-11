أول تعليق لعاصي الحلاني بعد غنائه أمام الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على مشاركته في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، التي أقيمت اليوم الأحد.

ونشر "الحلاني" فيديو له من الإحتفالية، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ ٤٧ لإنتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر (أيوة يا مصريين) بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري".

وتابع: "كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والإعتزاز في هذه المناسبة العظيمة، تحيا مصر".

وحضر الندوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.