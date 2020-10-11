دواين جونسون يحتفل بكونه الرجل الأكثر متابعة في أميركا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - كل عام يتصدر نجوم بقائمة الممثلين الأعلى أجراً ودخلاً بمجلة فوربس، وارتفاع ثرواتهم من أعمالهم الفنية والتجارية والإعلانية، وبرز في عامي 2019 و2020 الرياضي والممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون الشهير بلقب:ذا روك.

لا يعتبر دواين جونسون البالغ من العمر "48 عاماً" ممثلاً عادياً،فهو بالأصل رياضي محترف للمصارعة قبل تقاعده منها واستبدالها بالتمثيل والأعمال وابتكار علامات تجارية خاصة به كبعض النجوم،لهذا أصبح خلال سنوات قليلة من أكثر النجوم شهرة ومتابعة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وحقق إنجازاً جديداً بحصوله على لقب الرجل الأكثر متابعة في أميركا متفوقاً على كبار القادة والسياسيين ونجوم الغناء والسينما الذي لم يحصلوا على عدد متابعيه الكبير حسب وصف بعض وسائل الإعلام العالمية،ومن بينها موقع "ديدلاين".

وحازت صورة المقال المنشور في "ديدلاين" عن جونسون كالرجل الأكثر متابعة في أمريكا بعدد متابعين يبلغ "200 مليون" في حساب جونسون الشخصي على "إنستغرام" على 4 ملايين مشاهدة ،و40 ألف لايك إعجاب .

فبعد تصدره قائمة فوربس لأعلى الممثلين أجراً في العالم للعام الثاني على التوالي بدخل:87 مليون و500 ألف دولار،حيث يتقاضى عن كل فيلم 20 مليون دولار،ويبيع ملايين القطع من منتجاته من الملابس والأحذية الرياضية وسماعات الرأس ،وأصبح أيضاً الممثل الأكثر متابعة في مواقع التواصل الإجتماعي في أكتوبر- تشرين الأول 2020.

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دواين جونسون

احتفل بوصول متابعيه إلى 200 مليون في إنستقرام

احتفل دواين جونسون بإنجازه الجديد، بعد أن تخطى عدد متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الـ200 مليون شخص، بفيديو وهو يحتسي مشروباً احتفالياً، وذلك بعد أيام من إعلانه رسمياً تأييد جو بايدن ونائبته كمالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل،وهذا يعني أنه سيصوت لجو بايدن لمنصب الرئيس الأمريكي القادم مثل عدد كبير من مشاهير هوليوود وعلى رأسهم: تايلور سويفت وجينيفر لوبيز وميغان ماركل .

وعبّر جونسون عن امتنانه العميق لمتابعيه الذين تخطى عددهم الـ200 مليون، وشكرهم ووعدهم أن تظل منصته تتحدث بكل صدق، وأن لا يقول غير الحقيقة.

وقال دواين جونسون: "شكراً لكم، شكراً لكم، شكراً لكم على إعطائي مساحة لقول الحقيقة.. سأبذل قصارى جهدي دائماً لقول الحقيقة بكرامة واحترام وتعاطف وامتنان.. هذا هو الدرس الذي تعلمته... ونتيجة لقول الحقيقة، فقد تم إخباري للتو، لقد تخطيت وتجاوزت 200 مليون متابع وأكثر من 300 مليون متابع عبر جميع المنصات الإجتماعية.

وحاز الفيديو الذي احتفل فيه دواين جونسون بإنجاز حصوله على 200 مليون متابع في "إنستقرام" على 7 ملايين و100 ألف مشاهدة،و22 ألف إعجاب خلال يومين فقط.

يشار إلى أن حصول دواين جونسون على 200 مليون متابع في موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" يجعله الرجل الأكثر متابعة في أميركا فقط،وليس في العالم،حيث يحتل نجم يوفنتوس لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو على عدد المتابعين الأكبر في "إنستغرام" في العالم بعدد متابعيه البالغ "238 مليون"،تليه بعد ذلك أريانا غراندي بعدد متابعيها البالغ 203 مليون متابع ،ويحل ثالثاً دواين جونسون بمتابعيه ال200 مليون في إنستقرام،وب300 مليون عبر كامل منصاته الإجتماعية كافة.