جانيت جاكسون تظهر سعيدة بالحجاب.. فهل تفكر باعتناق الإسلام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - يرشح البعض المغنية الأمريكية جانيت جاكسون ،شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون لاعتناق الإسلام بعد معرفتها له عن قرب خلال إقامتها لفترة في قطر والخليج العربي.

فمؤخراً أثير الجدل حول احتمالية اعتناق جانيت جاكسون الإسلام بعد نشرها صورة سيلفي خاصة لها يوم الجمعة 9 أكتوبر-تشرين الأول2020 ،وهي ترتدي حجاباً أسود اللون بسعادة في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه 5 ملايين و100 ألف شخص،وعلقت على الصورة قائلة: مزاج.

وأشارت كلمة "مزاج" إلى أن مزاجها جعلها ترتدي يوم الجمعة الحجاب،وهو يوم العطلة للمسلمين حول العالم.

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جانيت جاكسون

وحصدت صورة جانيت جاكسون بالحجاب على 273 ألف مشاهدة و6 آلاف إعجاب خلال يوم واحد.

وتلقت جانيت جاكسون عشرات التعليقات الإيجابية الدافئة التي أثنت على جمالها بالحجاب،ووصفتها معجبة بنسمة هواء منعشة،وشكرتها أخرى على ابتسامتها الجميلة بالحجاب،وأثنى الكثير على مزاجها "مودها الإيجابي" ،وعبر معجبين ومعجبات عن حبهم الكبير لها،وبعض هذه التعليقات التي أثنت عليها بالحجاب من الواضح إنها من معجبين عرب.

وسر إثارة الجدل بقوة حول تفكير واحتمالية اعتناق جانيت جاكسون الإسلام،هو أنها كانت متزوجة من رجل الأعمال القطري وسام المانع ،وأنجبت منه طفلاُ أسمياه "عيسى" ،وخلال زواجها به احترمت جانيت جاكسون دينه الإسلامي ،فكانت لا تشاهد معه إلا وهي مرتدية ملابس فضفاضة ،لكن طلاقها منه جعلها تعود إلى بلدها أميركا،وتعود لارتداء ملابسها الجريئة كأي مغنية بوب ،لكنها بارتدائها الحجاب مجدداً ،وبأن مزاجها دفعها إلى ارتدائه،هل هي رسالة لمعجبيها المسلمين،وإشارة إلى إنها تعيش صراعاً في داخلها بين حياتها الجريئة في هوليوود وبين رغبة دفينة تدفعها تلقائياً إلى الإسلام الذي يفرض فيه على المسلمات إرتداء الحجاب من الرأس للقدمين؟

الأسابيع والأشهر القادمة ستكشف ذلك.

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