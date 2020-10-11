صور..العلامات الغنائية لعمرو دياب في عقده الخمسين

في عامه الـ 59، يُفتح الباب الأخير في بوابة الخمسين المييزة للهضبة عمرو دياب، التي حقق فيها علامات غنائية وموسيقية مطربة لمستمعيه ومشاهديه، فمازلنا نرى أن حياة عمرو دياب الفنية بعيدة كل البعد عن عمره، صوته وروحه مازالا مفعمان بالحيوية والنشاط والتجديد والتمرد.

وبالتزامن مع اقترب دياب من انهاء عقده الخمسين، نسنستعرض أهم الألبومات الغنائية والأعمال المصورة التي طرحها دياب في "خمسينيات"فنه بداية من عام 2011، العام الذي أتم فيه دياب عمره الـ 50، حتى عام 2020.

ألبوم "بناديك تعالى" الذي تم إصداره في سبتمبر 2011، تميز هذا الألبوم بتلحين دياب الألبوم كاملاً ماعادا أغنيتي "ماقدرش أنا، معاك برتاح".

ضم الألبوم 12 أغنية "بناديك تعالى، هالله هالله، مقدرش أنا، ألومك ليه، معاك برتاح، ياريت سنك، مالي عينيا، هي حياتي، يوم مااتقابلنا، أغلى من عمري، عارف حبيبي، تجربة وعدت".

تعاون فيه كتابياً مع أبرز شعراء الغناء العربي، منهم "أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، مجدي النجار، بهاء الدين محمد"، والملحنين "عمرو طنطاوي في أغنية ماقدرش أنا، أحمد صلاح حسني بمشاركة دياب في أغنية معاك برتاح"، أمام من الناحية التوزيعية، فكان الموسيقي عادل حقي هو المسئول عن موسيقى الألبوم بأكمله.

قام دياب بتصوير أغنية واحدة بطريقة الـ"فيديو كليب" وهي "بناديك تعالى"، من كلمات :تامر حسين، ألحان:عمرو دياب، توزيع: عادل حقي.

ألبوم "الليلة" تم إصداره في أغسطس عام 2013، وسجل بصمة عالمية من خلال حصوله على 4 جوائز من جائزة الموسيقى الأشهر World Music Award كأفضل فنان مصري، وأفضل فنان عربي، "فئة الرجال"، وأفضل ألبوم عربي عن ألبومه الأخير "الليلة"، وأفضل مطرب عربي بالتصويت "أون لاين"، وأهداهم إلى الشاعر الراحل مجدي النجار ، الذي رحل بعد عام من طرح الألبوم الذي شاركه في عدة خطوات كتابية مميزة طوال مشوار دياب الغنائي ، وشارك في "الليلة" بـ 3 أغنيات "سبت فراغ كبير، عدت الأيام"

بالإضافة إلى تحقيقه أعلى مبيعات عبر أحد أشهر التطبيقات الموسيقية الشهيرة ، في عدد من الدول العربية والأوروبية.

ضم الألبوم 12 أغنية "جرالي ايه، الليلة، عندي سؤال، واهي ذكريات، خلينا لوحدينا، مفيش منك، سبت فراغ كبير، ياقلبها، حبيت ياقلبي، لفيتها بلاد، فوق من اللي انت فيه، عدت الأيام".

أبرز الشعراء الذي شاركوا أغاني الألبوم "تامر حسين، خالد تاج الدين، بهاء الدين محمد، مجدي النجار"، ومن الناحية اللحنية "خليل مصطفى، عمرو نطاوي، إسلام زكي، وشارك فيه دياب لحنياً في 5 أغنيات "جرالي أيه ، عندي سؤال ، واهي ذكريات ، مفيش منك ، لفيتها بلاد "

وعلى صعيد التوزيع الموسيقي كان للموسيقيين" عادل حقي، أسامة الهندي".

صوّر دياب أغنية "الليلة" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وتم طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو طنطاوي، توزيع:أسامة الهندي.

ألبوم "شفت الأيام" تم إصداره في سبتمبر 2014، وتميز بتحقيقه عدد هائل من المبيعات ، حيث سجل من طرحه أكثر من 8 مليون نسخة على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى تحقيقه أعلى مبيعات على أحد أشهر التطبيقات الموسيقية في عدد من الدول أبرزها "الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان"

ضم 11 أغنية "شفت الأيام، جماله، وهتبتدي الحكايات، أنا مش أناني، ونعيش، مش جديد، ساعة الفراق، جانا، كان كل حاجة، أيوة اتغيرت، أهو ليل وعدى".

ومن أبرز شعراءه "تامر حسين، مجدي النجار، أحمد شتا"، ومن الملحنين "خليل مصطفى، إسلام زكي، تامر علي، أحمد حسين، وشارك فيه دياب لحنياً من خلال اغنية "جانا".

ومن ناحية التوزيع الموسيقي استمر في الاعتماد على "عادل حقي، أسامة الهندي"، وكان "شفت الأيام" من الناحية الانتاجية هو أخر ألبوم تم انتاجه قبل دخول دياب الى عالم الانتاج الخاص به.

وقام دياب بتصوير أغنية "جماله" كـ"فيديو كليب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:شادي حسن، توزيع:أسامة الهندي.

ألبوم "أحلى وأحلى"تم طرحه في إبريل 2016، وهو موعد شتوي لطرحه، ونادراً ماكان دياب يطرح ألبوماته الغنائي خارج الموسم الغنائي الصيفي.

هو أول ألبوم غنائي لـ دياب من انتاجه الخاص، والذي سبقه أغنية منفردة للمرة الأولى مع الكينج محمد منير "القاهرة"، والتي كانت مفاجأة لجمهوره ظهوره وغنائه مع منير ، المعروف بعلاقتهما الفنية والشخصية المميزة.

حقق الألبوم في أولى ساعات طرحه مايقرب من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى حصوله على المركز الخامس في قائمة billboard العالمية وهب

مجلة أمريكية تهتم باحصائيات الأغاني من ناحية المبيعات وعدد مرات الاستماع، واستمر بقاءه في القائمة لثلاث أسابيع متتالية.

ضم الألبوم 12 أغنية "أحلى وأحلى، رسمها، لالا، على حبك، معاك قلبي، وعدتك، حبيبتي، أمنتك، أنا وأنت، راجع، عكس بعض، عمرنا ماهنرجع".

أبرز الشعراء الذين تعاون معهم دياب في الألبوم "خالد تاج الدين، تامر حسين، وللمرة الأولى أسامة مصطفى في أغنية "على حبك"، أحمد علي موسى"، ومن الملحنين "عمرو طنطاوي"، وبرزت الجملة اللحنية الشبابية في هذا الألبوم مع "مدين، محمد النادي، سامح كريم أحمد البرازيلي"، وللمرة الثالثة على التوالي اعتمد دياب في التوزيع الموسيقي على "أسامة الهندي، عادل حقي".

صوّر دياب أغنية "معاك قلبي" بطريقة الـ "فيديو كليب"، من كلمات: تامر حسين، ألحان:محمد النادي، توزيع:أسامة الهندي.

شهد عام 2016 إصدارات غنائية مميزة لدياب بجانب ألبوم "أحلى وأحلى" حيث طرحه بطريقة "لايف"، ولم يسبق له هذه الخطوة في مسيرته الفنية من قبل ، حيث ضم 6 أغاني "أحلى وأحلى، راجع، أمنتك، لالا، على حبك، أنا وانت"، حيث طرحت الأغاني من مجموعة الحفلات التي أحياها بعد طرح الألبوم.

وتلاه أصدار ثالث للألبوم "ريمكس" ، حيث قام بتوزيع موسيقي جديد في 4 أغنيات "رسمها،أحلى وأحلى، لالا، معاك قلبي"، والذي طرح في صيف 2016، لتلائم موسيقاه الموسم الصيفي، خاصة أن دياب طرحه في الشتاء، فترك بصمته الموسيقية في الصيف من خلال هذا الإصدار، وقام بالـ"ريمكس" :أسامة الهندي.

ومن الإصدارات النادرة لدياب في 2016 "ألبوم ديني" ضم 20 دعاء بـ أسماء الله الحسني، من كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار، ومن ألحان عمرو دياب، والتوزيع لأسامة الهندي.

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ألبوم "معدي الناس" الذي طرح في أغسطس 2017، ونستطيع أن نطلق عليه ألبوم "الشباب"، حيث احتوى فرق عمل الألبوم على عدد من الشعراء والملحنين الشباب للمرة الأولى مع صوت دياب ، وتعاونه الشاعري الاول مع المستشار تركي آل الشيخ بالإضافة إلى عودته للتعامل الكتابي مع الشاعر أيمن بهجت قمر ، والملحن عمرو مصطفى ومحمد يحيى.

حصل الألبوم على حملتين دعائيتين مع أحد أكبر شركات المياه الغازية وأحد شبكات المحمول الكبرى في مصر.

ضم الألبوم 10 أغاني "قلبي اتمناه، قمر ايه، اه حبيبي، أول كل حاجة، أجمل عيون، نغمة الحرمان، جنب حبيبي، حبايب ايه، معدي الناس، أحلى حاجة"

حقق الألبوم علامة نجاح مميزة بسبب عودته للتعامل مع شعراءه وملحنيه السابقين، حيث كان ينتظر جمهوره عودة مثل هذا التعاون.

شهدت كلمات الألبوم ثوب جديد مع مجموعة شبابية من الشعراء أبرزهم"أحمد المالكي، أسامة مصطفى" والملحنين "سامر أبو طالب، مديح حسن، محمد رضا، هاني رجب"، أما التوزيع الموسيقي كان من نصيب أسامة الهندي بشكل كامل.

ألبوم "كل حياتي"، الذي بدأ دياب في طرحه في أغسطس 2018 حتى أكتوبر من نفس العام، فقام بطرح أغاني الألبوم تدريجياً في بدايات موسم الصيف للغناء بحوالي 5 أغاني وبعدها قام بطرح باقي أغنياته بشكل رسمي في أكتوبر.

حصل الألبوم على المركز السابع في قائمة Billboard في الولايات المتحدة الامريكية وتم بيع 400 ألف نسخة من الألبوم في عدد من البلدان العربية.

تعاون فيه دياب للمرة الأولى مع الموسيقي العالمي "مارشيملو" حيث قام بتوزيع أغنية "باين حبيت"، الذي سبق له التعاون مع عدد كبير من مغنيي العالم الغربي، وتم طرح الأغنية بنسخة ثانية برؤية موسيقية خاصة بـ دياب.

ضم الألبوم 13 أغنية "ياساحر، يتعلموا، كنت في بالي، انت مغرور، باين حبيت، ده لواتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، ياهناه، تعالي".

أبرز شعراء الألبوم "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ"، ومن الناحية اللحنية، تعاون دياب للمرة الأولى مع الملحن الخليجي أحمد الهرمي في أغنية "هدد"، بالإضافة إلى "عمرو مصطفى، محمد يحيى، محمد النادي".

أما في جانب التوزيع الموسيقي، عاد دياب في تعاونه مع الموسيقيين"طارق مدكور، نادر حمدي ، بجانب تعاونه الأول مع "نديم الشاعري" بالإضافة إلى "أسامة الهندي".



ألبوم "أنا غير"، وهو العمل الغنائي الذي تم طرح عدد من الأغاني بعد الإعلان عنه، لكنه لم يطرح بشكل رسمي، حيث أعلن دياب بعد طرح مايقرب من 5 أغاني منفردة، أنه سيكون ألبوم جديد في مطلع عام 2020 بأغنيات جديدة ومختلفه عن ماقدمه تحت مسمى "أنا غير".

تم طرح أغنياته طوال فترة صيف 2019 بداية من شهر أغسطس، بأغنية كل شهر تقريباً، حيث تم طرح "بحبه" والتي سجلت نسبة مشاهدة عالية فور طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي.

تلاها أغنية "أنا غير" في في الشهر، والذي أثارت الجدل حيث اتخذها جمهور دياب كـ لقب جديد له، بالإضافة إلى طرح "ريمكس" لها بعد ساعات من الإصدار الأصلي، من كلمات: أحمد مرزوق، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي.

وبعدها "يوم تلات"، والتي حققت نجاح جماهيري ضخم، وصدى استماعي كبير، لاختلاف موضوعها ومصطلحاتها، بالإضافة إلى تصدرها "يوتيوب"التي لم يستخدمها دياب من قبل في أغنياته، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي.

ثم أغنية "تحيرك"، التي تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في يوتيوب لعدة أيام فور طرحها، من كلمات:محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع:طارق مدكور، أما "متغير" فقد عاود بها دياب تعاونه اللحني مع وليد سعد، بعد أكثر من 18 سنة غياب، من كلمات:أيمن بهجت قمر، توزيع:رامي سمير.

وتم طرح "قدام مرايتها" في نوفمبر ، والتي حققت نجاح سماعي واسع لاختاف موضوعها في التغزل بالمرأة،، وكانت آخر أغنيات الألبوم "أول يوم في البعد" التي غناها دياب بشكل مسبق في عدد من حفلاته وانتظرها جمهوره لطرحها ، فحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.

أبرز شعراء الألبوم " أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر،تامر حسين، أحمد المالكي، محمد القاياتي"، ومن الملحنين "محمديحيى، محمد حمزة، عزيز الشافعي، وليد سعد"، ومن جانب التوزيع الموسيقي، تعاون ياب للمرة الأولى مع الدرامر الشهير "رامي سمير"، بجانب "أسامة الهندي، طارق مدكور".

لم يتم طرح الألبوم بشكل رسمي، وفاجىء دياب جمهور في فبراير 2020 بألبوم جديد "سهران" والذي ضم فيه 4 أغنيات التي تم طرحها من "أنا غير".



ألبوم "سهران" الي تم طرحه في فبراير 2020، بشكل دعائي مفاجىء، حيث كان ينتظر جمهور دياب طرح باقي أغاني ألبوم "أنا غير" والذي تم الاعلان عنه في صيف 2019، لكن تمت دعايا الألبوم بأغاني جديدة مختلفة تماماً عن ما سبق، ف تم اصداره في مطلع 2020، وضم فيه دياب 4 أغنيات طرحهم بكشل سابق من "أنا غير" وهم "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد".

شهد الألبوم مشاركة ابنته "جنا" في كتابة وتلحين أغنية "جميلة"، التي قدمت فيها الجزء الذي تم تقديمه باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مشاركة مير أعمال دياب "أحمد زغلول" في الكتابة والتلحين للمرة الأولى في الألبوم من خلال أغنية "روح"

ضم الألبوم 16 أغنية "14 أغنية جديدة" وهم "جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، مكانك في قلبي، حلوة البدايات، زي ماانتي، ياروقانك، روح".

أبرز شعراء الألبوم "تامر حسين، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكي"، والملحنين "عمرو مصطفى، محمد يحيى، شريف بدر، محمدي، بلال سرور"، أما التوزيع الموسيقي فكان من نصيب"نادر حمدي، طارق مدكور، رامي سمير، أسامة الهندي".

ودخل دياب بعد الالبوم الشتوي الثاني خلال الـ 4 سنوات الجارية، بكليب غنائي "يابلدنا ياحلوة" في شهر يوليو الماضي، بعد غياب لأكثر من 3 سنوات عن طرح أي فيديو مصور لأغنياته، حيث كان آخر ها "معاك قلبي" عام 2017 من إخراج :هادي الباجوري، وشهد الكليب عودة إخراجية للمخرج طارق العريان، الأغنية من كلمات:تامر حسين ،ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، وحققت أكثر من 38 مليون مشاهدة.

بالإضافة إلى طرحه لأغنية "مالك غيران" في شهر أغسطس، واستخدم دياب في موسيقتها للمرة الأولى فلكلور "الدحية" الفلسطيني،الذي تم استخدامه في ألحان وتوزيع الأغنية، ويعتبر هذا النوع الفلكلوري من الموروثات الفلسطينية الهامة خاصة في الأعراس، و يعبر عن هوية فنية هامة للأغنيات والألحان الفلسطينية. والتي كتب كلماتها الشاعر تركي آل الشيخ.

وفي نهايات أغسطس، طرح دياب كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي أثار جدل واسع وجاح كبير، بسبب ظهور الفنانة دينا الشربيني كـ "موديل" للكليب للمرة الأولى في عمل فني لدياب، وحقق اكثر من 17 مليون مشاهدة منذطرحه، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج :أحمد النجار.

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وفي ختام الحديث عن خمسينيات عمرو الفنية، سنجد انه خلال الـ 9 سنوات الماضية امتلأت اصداراته الفنية بالشبابية والحيوية والانطلاق، سواء في تعامله مع مواهب فنية شبابية جديدة في الكلمات واللحن والتوزيع، و مواكبة الأغنية الشبابية ومتطلباتها ، والوصول إلى آذان مستمعيه بمنتهى السهولة والسلاسة، بالإضافة إلى عودته للطريقة الشرقية الكلاسيكية في الغناء بداية من ألبوم "أحلى وأحلى" حتى ألبوم "سهران" التي تلائم شريحة كبيرة من جمهوره اشتاقت الى هذا النوع الغنائي منه، بعد تقديمه له في تسعينيات فنه بشكل متميز، فالذي يهوى موسيقاه الراقصة والهادئة والشرقية، سيجد جميع الأنواع لديه باستمرار.