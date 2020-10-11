تراند اليوم : بعد تدخل ساويرس .. بشرى : محدش يقدر يغلب محمد رمضان

علّقت الفنانة بشرى على أزمة الفنان محمد رمضان مع الفنان أحمد الفيشاوي على خلفية أغنية الأخير “نمبر 2″، والتصريحات المتبادلة بينهما.

أوضحت بشرى لبرنامج mbc trending، أنها لا تملك أي نصائح للفيشاوي بشأن أغنيته الجديدة، لأنها تعلم أنه يجهز لها من قبل أن تنفذ أغنية “كوبرا”، لكن تأخر تنفيذها، مطالبة الجمهور بعدم اعتبار هذه الخلافات باعتبارها “خناقات بجد” على حد تعبيرها، بل صدام وتحدي غنائي يحدث دوما في كل الأماكن.

تابعت: “اللي نازل وفاكر إنه هيغلب محمد رمضان في تريند هيبقى غلطان.. محدش يفكر ينزل مع محمد رمضان عشان يغلبه في تريند.. أما أحمد الفيشاوي طول عمره خارج الصندوق وطول عمره بيعمل اللي في دماغه ومن أوائل الناس اللي غنت راب، والناس بتتبسط منه حتى لو بيعمل حاجات مجنونة.. متاخدوش الأمور دي بجد.. ده فن وإحنا بنشوف بعض في الكواليس ونسلم ونضحك عادي”.

كان خلاف سابق، قد نشب بين محمد رمضان وبشرى بسبب طرحها أغنية “كوبرا” من كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف وإخراج وليد عطية، والتي تحمل انتقادات لرمضان على أغنيته “الملك”، التي طرحها في شهر أغسطس 2018.

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