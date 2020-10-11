تراند اليوم : بعد الولادة .. دنيا بطمة تنشر صور لها من داخل المستشفي – إتفرج

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور من المستشفى عقب إنجابها ابنتها الثانية “ليلي روز” عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت:”رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلى روز..على اسم أمي الغالية الحمد لله على سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيك”.

وانهالت عليها التهاني من جمهورها ونجوم الفن المتابعين لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بطمة في الصور وهي بكامل أناقتها وبجوارها طفلتها الكبرى، في غرفة المولود المزينة بالديكورات

التي تناسب المولود الجديد.

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وتزوجت بطمة بالمنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها “غزل” عام 2017.