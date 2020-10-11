شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يشيد بأبطال مسرحية "صباحية مباركة" .. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم رامى جمال على تهنئة أبطال مسرحية "صباحية مباركة" وحضور العرض حيث علق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام": إمبارح اتبسط فعلا بحضوري مسرحية صباحية مباركة لأصدقائي اللي دمهم سكر بجد أوس أوس وعلي ربيع والله العظيم نصيحة للي موده وحش روح أضحك لحد ما تشبع وغير مودك شكرًا يا أوس علي الدعوة وأشوفك دائما أنجح الناس وأسعدهم.













وافتتح النجمان على ربيع وأوس أوس أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، فى الأول من شهر أغسطس على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

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المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريبغنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.