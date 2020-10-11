شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Blackpink يحقق إنجازا غير مسبوق فى تاريخ الأغنية الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول الفريق الكورى "Blackpink" لواحد من أهم الفرق الغنائية خلال الفترة الماضية حيث يحصد الكثير من النجاحات التى لم يتوقعها الكثيرون، فقد وصل البوم BLACKPINK والذى يحمل اسم "The Album" المرتبة الثانية على الرسم البيانى الرسمى للمملكة المتحدة " UK’s Official Albums Chart" لهذا الاسبوع، وهو أعلى تصنيف على الإطلاق لفرقة فتيات الكوريات، وقد أشار موقع "أول بوب" أنه لم تصل أى فرقة فتيات غنائية كورية فى التاريخ إلى المراكز العشرة الأولى على الرسم البيانى الرسمى للمملكة المتحدة قبل هذا اليوم.





Blackpink

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يذكر أن فتيات الفريق الكورى " Blackpink " ينتظرن عرض الفيلم الوثائقى "Blackpink: Light Up The Sky " الذي يحتوي لقطات حية ومقابلات مع كل عضوة من عضوات الفريق و من المقرر عن يقام العرض الأول للفيلم فى 14 أكتوبر الجارى، وقد اطلقت شبكة Netflix مؤخرا "التريللر" الذي تم تداوله بكثافة من قبل محبي وعشاقي الفريق.

من جهة أخرى أطلق فريق BLACKPINK مؤخرا ألبوم "The Album" وهو يحتوى على 8 أغنيات ، حيث تعاون BLACKPINK فى الألبوم الجديد مع 2 من أهم نجوم الغناء فى العالم وهن سيلينا جوميز و كاردى بى ، حيث قدم الفريق مع سيلينا أغنية ICE CREAM التى حققت نجاح مذهل فور اطلاقها كأغنية سينجل شهر أغسطس الماضى ، كما تعاون الفريق مع كاردى بى و قدما أغنية تحمل اسم "Bet You Wanna" .