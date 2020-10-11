شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك".. أول أمريكي يصل لـ 200 مليون متابع على إنستجرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان والمصارع دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك" بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى 200 مليون متابع، ليصبح بهذا الرقم أول رجل أمريكي يصل إلى هذا العدد من المتابعين.

وكتب الفنان دواين جونسون عبر حسابه على انستجرام: "رسميًا الرجل الأكثر متابعة في أمريكا... أحبكم يا رفاق وشكرا لكم!.. دعونا نواصل البناء ونبذل قصارى جهدنا".

واحتفل ذا روك الممثل البالغ من العمر 48 عامًا بهذا الإنجاز مؤخرا بعد أيام فقط من تقديمه أول تأييد رئاسي له على الإطلاق للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته السناتور كامالا هاريس.



احتفال ذا روك

وقال دواين جونسون: "ربما يمكنك أن تجد قيمة في هذا الاستبعاد وتطبيقه على حياتك الخاصة". تحدث دائمًا عن حقيقتك، وابذل قصارى جهدك للتحدث بكرامة ورحمة واحترام واتزان وتعاطف، حتى عندما تصبح المحادثات غير مريحة - عندما تتعامل باحترام ورعاية - على الجانب الآخر من عدم الراحة - الوضوح والتقدم".

Advertisements Here’s what I’ve learned these past few weeks and maybe, you can find value in this take away and apply it to your own life. Always speak your truth. And when you do speak your truth - do your best to speak with dignity, compassion, respect, poise and empathy. Even when the conversations get uncomfortable - when you approach with respect and care - on the other side of discomfort - is clarity and progress. THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU for giving me the space to speak my truth. You have my word, I’ll always do my best to speak my truth with dignity, respect, empathy and GRATITUDE. That’s my lesson I’ve learned. And the result of speaking my truth is I was just informed, I’ve surged past and blown by 200 MILLION FOLLOWERS on Instagram and over 300 MILLION FOLLOWERS across all platforms - officially becoming/ The #1 followed man in America. The #1 followed American man in the world. And most importantly, the #1 daddy at home. Love you guys, I always got your back and let’s keep rockin’ ???????????? #speakyourtruth #dignityrespectgratitude #thatsoursuperpower ???????? A post shared by therock (@therock) onOct 8, 2020 at 5:19am PDT

وفي وقت سابق، أعلن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، دعمه للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية، وظهر جونسون في مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع "تويتر" يعلن دعم بايدن قائلاً: "بصفتي سياسيًا مستقلًا ووسطيًا، فقد قمت بالتصويت لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الماضي، وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحاسمة ، أنا أؤيد جو بايدن".





وكان قد أعلن نجم أفلام الحركة في رسالة مصورة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه تأكدت إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، هو وزوجته وابنتيهما في الأسابيع الماضية، لكنهم تعافوا جميعا وباتوا بصحة جيدة.



الصخرة