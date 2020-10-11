شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن مسرحية "صباحية مباركة": عمل محترم وفخور بأبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد سعد على حضور عرض مسرحية "صباحية مباركة" بطولة النجم على ربيع وأوس أوس وعدد من الفنانين، كما حضر النجم رامى جمال أيضًا لتهنئة أبطاله.









سعد قال عن المسرحية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": عمل محترم للمشاهد المصرى وفخور بكل فرق العمل بأكمله الذى يقدم حاجة مختلفة وفكرة جديدة لم تعرض قبل ذلك، وأشكر كل من تعاون فيها بعد المجهود الكبير الذى بذلوه .





















وكان قد نشر سعد على صفحته إنستجرام صورة تجمعه بفريق عمل مسرحية "صباحية مباركة" وعلق قائلاً: بصراحة ضحك موووووت مسرحية خطيرة.. أنا فخور بكل أبطال العرض حقيقي انتو تشرفو على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى .

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وافتتح النجمان على ربيع وأوس أوس أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، فى الأول من شهر أغسطس الماضى على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريبغنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.