ذكري ميلاد عمرو دياب.. سر غضب الهضبة من موسيقار الأجيال

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأحد 2020/10/11 10:15 م بتوقيت أبوظبي
تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم المصري عمرو دياب، إذ ولد في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1961، وبهذه المناسبة نلقي الضوء على خلافه مع الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وسر مقولته "الجمهور مات" بعد نجاح أغنيات دياب..
ففي لقاء تليفزيوني نادر أجراه الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي مع عمرو دياب خلال مرحلة البدايات، قال الهضبة إن حفلاته يحضرها 30 ألفا وهذا يعني نجاحا كبيرا وغير مسبوق.
وعندما أخبره مفيد فوزي بأن أغنياته تصلح للملاهي الليلية، غضب الهضبة وحرك يده بطريقة ساخرة قائلا: "دى وجهة نظرة".
وقال إن جيله يقدم فنا محترما، وحضور الجمهور لحفلاته أكبر دليل على أنه يقدم فنا جيدا.
ورفض الهضبة ما قالة عبدالوهاب إن "الجمهور مات"، لافتا إلى أن الجمهور الذي يسمعه هو أيضا سبب نجاح أغنية "من غير لية"، مطالبا موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بعدم ظلم الجمهور.
ولد عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب في محافظة بورسعيد، وطرح أول ألبوماته الغنائية في 1983، وحمل اسم "يا طريق"، وخلال مسيرته الفنية حصل على العديد من الجوائز العالمية مثل "جائزة اليوتيوب الذهبية كأفضل فنان عربي عام 2015"، وجائزة "ورد ميوزك أوورد" عدة مرات، كما دخل موسوعة جينيس عام 2016، وحقق ألبومه "نور العين" أعلي مبيعات في الشرق الأوسط.
كما شارك بالتمثيل في عدة تجارب سينمائية منها أفلام "أيس كريم في جليم، والعفاريت، والسجينتان".
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