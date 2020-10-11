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"الخليج 365" من بيروت: غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي موجهاً عبر حسابه على تويتر رسالة للفنان المصري عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ59 قال فيها ": "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب... من أقرب الفنّانين العرب على قلبي. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن". وتابع: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا تملنا معاك".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاري ادرعي لعمرو دياب: أنت الأقرب الى قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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