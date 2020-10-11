شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكرم معلميه سعد أردش وهانى مطاوع فى "50 سنة فن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم النجم الكبير محمد صبحي الفنان والدكتور سعد أردش في احتفالية " 50 سنة فن " كأستاذ ومعلم كبير تتلمذ علي يديه في بداية مشواره الفني، كما يكرم الدكتور والمخرج هاني مطاوع كمدرس قام بالتدريس له في المعهد العالي للفنون المسرحية أثناء دراسته، كما سيكرم النجم الكبير محمد صبحي خلال تلك الاحتفالية كل من شاركه في مسيرته الفنية كمؤلف ومنتج و مخرج وممثل وفني كما سيختار من علموه الفن وأثروا في تكوين شخصيته الفنية .

محمد صبحي يجري حاليا بروفات مسرحيته "عيلة اتعملها بلوك" علي مسرحه بمدينة سنبل والتي سيتم افتتاحها عقب الاحتفالية مباشرة في الأيام الأولي من شهر نوفمبر وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل.

يذكر أن المخرج هاني مطاوع أسهم في الحركة المسرحية كمخرج بعروض بارزة منها (مدرسة الأزواج) و(حكاية فرفورية) و(يا مسافر وحدك) لنور الشريف و(شاهد ماشافش حاجة) لعادل إمام.

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