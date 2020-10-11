شكرا لقرائتكم خبر عن العبور.. أغنية فى ذكرى حرب أكتوبر للمطربة هايدى موسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لأغنية العبور، من غناء الفنانة هايدى موسى، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتي غنيت خلال فعاليات الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة عن ذكرى حرب أكتوبر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي أكد من خلالها أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج، مشددًا أن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر العبور.. أغنية فى ذكرى حرب أكتوبر للمطربة هايدى موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.