شكرا لقرائتكم خبر عن العبور.. أغنية فى ذكرى حرب أكتوبر للمطربة هايدى موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لأغنية العبور، من غناء الفنانة هايدى موسى، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتي غنيت خلال فعاليات الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة عن ذكرى حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي أكد من خلالها أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج، مشددًا أن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

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