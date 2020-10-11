شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تجسد شخصية الملكة كليوباترا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اختيار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت صاحبة سلسلة الأكشن الشهيرة Wonder Woman’s، لعمل فني جديد تجسد فيه شخصية الملكة المصرية الشهيرة "كليوباترا" بالتعاون مع مخرج أفلامها الشهيرة باتي جينكينز.

وكشفت صحيفة deadline، عن كواليس اختيار العرض الذي نافس عليه شركات عالمية للبدء في إعداد الفيلم الجديد الذي سيسرد فترة حياة الملكة الأشهر في التاريخ الفرعوني القديم.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة الإعداد للفيلم الجديد خلال الفترة الحالية على أن تلحق بالجدول الزمني المتسارع للفيلم الذي سيقود عملية انتاجه جيم جيانوبولوس، على أن يبدأ الكتاب في إنتاج سيناريو في أسرع وقت لاستكمال نجاح الممثلة الإسرائيلية في تجسيد تلك الحقبة التي اشتهرت بها في سلسلتها الأخيرة Wonder Woman’s.

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الملكة الفرعونية الشهيرة " كليوباترا" لها الكثير من الأعمال الفنية العالمية التي سرد فيها قصة السيدة الأشهر في تاريخ مصر الفرعوني، وكان بدايتها مع الممثلة إليزابيث تايلور في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.

وتتمتع ملكة نهر النيل الشهيرة بشهرة عالمية ما أجبر شركات الإنتاج على مواصلة انتاج أفلام لها حيث خاضت بعض الشركات تجربة محاولات إنتاج فيلم خاضت مفاوضاته أنجلينا جولي وليدي جاجا آنذاك حتى توقف.

الملكة كليوباترا هي أبنه بطليموس، الجد الأكبر لقائد جيش الأسكندر الأكبر، هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.