شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يغنى للشعب المصرى والجيش فى ذكرى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أغنية للفنان عاصى الحلانى وذلك فى ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها في الندوة التثقيفية 32 والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى. Advertisements وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي أكد من خلالها أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج، مشددًا أن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

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