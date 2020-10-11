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شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تنضم لفريق عمل مسرحية "الوصية" لخالد جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة مي فاروق لفريق عمل مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال والتي سيتم عرضها أواخر شهر أكتوبر على المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي حيث ستغني مي كل أغاني العمل المسرحي الذي سيتم عرضه احتفالاً بنصر أكتوبر العظيم، والمسرحية رشح لبطولتها الفنان محمود حافظ وميدو عادل وألحان المهدي وبسنت صيام وجارٍ ترشيح بقية أبطال العمل الذي سيصمم الديكور الخاص به مهندس الديكور محمد الغرباوي والأشعار لمحمد بهجت والموسيقي لأحمد كيكار.
مي فاروق
الفنانة مي فاروق هي أحد أهم وأعذب الأصوات المصرية فهي تتمتع بصوت قوى ودافئ في نفس الوقت وتجمع كل أدوات ومواصفات الصوت الرائع وقدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية وظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذي أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي لذا فهي واحدة من أجمل أصوات المصرية التي يفتخر بها المصريون ويستمتعون بصوتها وغنت من قبل أغاني مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالي".
آخر حفلات مي فاروق كان حفلاً علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، كما قدمت مع الفنان محمد الحلو أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا، كما أحيت حفلا بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي بالمملكة العربية السعودية وغنت خلالها رائعة كوكب الشرق أم كلثوم "سيرة الحب" بدون موسيقي وهو ما أشعل حماس الجمهور وطالبها بالمزيد.
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