شكرا لقرائتكم خبر عن وضع الممثلة الأمريكية تاتوم أونيل تحت الملاحظة بعد تهديدها بالانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الممثلة الأمريكية تاتوم أونيل تحت الحجز النفسي في الآونة الأخيرة وسط تكنهات بأن لديها ميول انتحارية، حيث هددت بالانتحار من خلال القفز من شرفة منزلها في لوس أنجلوس خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



الممثلة الأمريكية تاتوم أونيل

وأشارت مصادر أن الأمريكية تاتوم أونيل، البالغة من العمر 56 عامًا، والتي عانت من إدمان المخدرات منذ سن المراهقة، نُقلت إلى مستشفى محلي الشهر الماضي بعد استدعاء الشرطة وطاقم الإنقاذ.

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صورة عائلية من أسرة الممثلة الأمريكية تاتوم أونيل

ولعبت الأمريكية تاتوم أونيل دور البطولة في Paper Moon عام 1973 مع والدها، وهي الزوجة السابقة لنجم التنس جون ماكنرو، حيث تزوجا الإثنين في عام 1986 وانفصلا في عام 1992 وتطلقا بعد ذلك بعامين ولديهما 3 أطفال. وفي عام 1998 ، فقدت تاتوم حضانة أطفالها الثلاثة - كيفن وإميلي وشون - لزوجها السابق بسبب إدمانها للهيروين.

ونشر ابنها شون عبر حسابه الشخصي عل موقع انستجرام في الآونة الأخيرة، صورة عائلية معلقا عليها "هذه واحدة من أكثر الصور التي لا تنسى في حياتي".