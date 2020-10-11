شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست ينتهك قواعد الحجر الصحي في لندن..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات البابارتزي صور للمغني العالمي كاني ويست وهو برفقة ابنته نورث البالغة من العمر سبع سنوات وهما يتناولا الغداء في مطعم ياباني فاخر مملوك لمصمم الأزياء ميشيكو كوشينو خلال رحلتهما في لندن.



كاني ويست في لندن (1)



كاني ويست في لندن (2)



كاني ويست في لندن (3)



كاني ويست في لندن (4)

ويبدو أن كاني ويست انتهك قواعد الحجر الصحي للسفر من بلد إلي أخري في ظل جائحة كورونا، حيث يُطلب من جميع الوافدين من الولايات المتحدة عمل حجر صحي لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس، وأولئك الذين يتجاهلون القواعد وينتهكون الحجر الصحي يمكن تغريمهم بما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

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وسافر مغني الراب ، 43 عامًا ، إلى المملكة المتحدة وسط ترشيحه للرئاسة واصطحب برفقته ابنته الكبري، بينما ظلت زوجته كيم كارداشيان ، 39 عامًا ، في الولايات المتحدة.

تأتي رحلة كاني ونورث بعد أسابيع فقط من تعرضه لانهيار علني، عندما أعلن أنه وكيم فكرا في إجراء عملية إجهاض عندما كانت حاملاً بابنتهما ، قبل أن يتلقى "رسالة من الله".



كاني ويست وابنته (1)

وكان قد ظهر مغنى الراب العالمى كانى ويست برفقة ابنته الكبرى من زوجتة كيم كاردشيان، نورث 7 سنوات، فى عرض أزياء Bottega Veneta، فى لندن، وظهر المغني الذى أعلن عن نيته للترشيح لرئاسة أمريكا يرتدي هو وابنته سترة سوداء مكتوب عليها Vote Kanye، وذلك كدعاية غير مباشرة من أجل الانتخابات.