شكرا لقرائتكم خبر عن عتاب الحبايب.. تامر حسنى وأحمد السقا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الساعات الماضية، تابع جمهور الفن فى مصر والعالم العربي، الرسائل المتبادلة بين النجمين أحمد السقا وتامر حسنى، بعدما كشف الأول فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، عن واقعة جعلته يحزن من صديقه تامر حسنى بسبب بوستر فيلم "الفلوس" بعدما انتشر على منصات السوشيال ميديا يتضمن اسمه كأحد أبطال الفيلم.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل رسائل العتاب والمحبة بين تامر حسنى وأحمد السقا.

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