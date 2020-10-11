شكرا لقرائتكم خبر عن بيلعب على الوتر الحساس.. فيديو كوميدي لياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمقطع فيديو كوميدي مع زوجها النجم أحمد العوضي، لاقى تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها ومعجبيها.

وظهر الفنان أحمد العوضي وهو يعانق زوجته ياسمين عبد العزيز إلا أنه ضغط بشدة على رقبتها ما جعلها تتألم في موقف كوميدي، ودفعت يده عنها سريعا، وتحولت الشاشة إلى اللون الأسود على أنغام أغنية "الوتر الحساس" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وبالتحديد كوبليه "يعاملني بطيبة وإحساس يدلعني قدام الناس بيعرف إني رومانسية بيلعب على الوتر الحساس".

وفي وقت سابق، ظهر الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أحدث صورة لهما معًا، من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضى عبر إنستجرام، والذى شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذى يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة حيث اعتاد الثنائي علي التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.



العوضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى، أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته فى اختياره بمسلسل الاختيار، كاشفا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوي.



الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز

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وقال "العوضى" خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "الحقيقة لما اترشحت فى مسلسل الاختيار أن أجسد الخائن هشام عشماوى عشت فى صراع نفسى أن إزاى هقدر أعبر عن كمية الغل والحقد والكراهية والضغينة اللى بيحملها أهل الشر باسم الدين واللى للأسف نالوا من كتير من شهدائنا الأبرار من أبطالنا فى الجيش والشرطة اللى نقطة دم كل واحد فيهم بألف نقطة دم من أهل الشر دول".



ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي

وأضاف:"لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".