شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد العوضى بعد إشادة الرئيس السيسى بدوره فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بعد إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بدور "عشماوى" الذى قدمه خلال مسلسل "الاختيار" بعد عرضه في شهر رمضان الماضى، قائلا: "الحمد لله ألف شكر سيدى الرئيس.. تكريم سيادتك وإشادتك تقدير ووسام".

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وكان الفنان أحمد العوضى، عبر عن سعادته فى اختياره بمسلسل "الاختيار"، كاشفًا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوي.





وقال "العوضى" خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "الحقيقة لما اترشحت فى مسلسل الاختيار أن أجسد الخائن هشام عشماوى عشت فى صراع نفسى أن إزاى هقدر أعبر عن كمية الغل والحقد والكراهية والضغينة اللى بيحملها أهل الشر باسم الدين واللى للأسف نالوا من كتير من شهدائنا الأبرار من أبطالنا فى الجيش والشرطة اللى نقطة دم كل واحد فيهم بألف نقطة دم من أهل الشر دول".

وأضاف:"لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".