شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة ونورهان ينضمان لنجوم مسرحية "مورستان" لسمير العصفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد سلامة والفنانة نورهان لنجوم مسرحية "مورستان " للمخرج سمير العصفوري التي يعود بها إلي خشبة المسرح القومي ويعيد بها نجوم كثيرة للمسرح مثل سميحة أيوب وسماح أنور وغيرهم من نجوم المسرح القومي برئاسة الفنان ايهاب فهمي ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار.



احمد سلامة ونورهان

الفنان أحمد سلامة هو فنان مسرحي من الطراز الأول وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية منذ بداية حقبة السبعينات وظل حتى مطلع التسعينات يعمل بنشاط في السينما، من أفلامه في هذه الفترة: (إسكندرية ليه، احنا بتوع الأوتوبيس، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة)، مع قدوم التسعينات توجه أحمد سلامة للعمل في الدراما التليفزيونية لتقل مشاركاته السينمائية منذ ذلك الحين، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: (ذئاب الجبل، لن اعيش في جلباب أبي، للعدالة وجوه كثيرة، عفاريت السيالة، لا أحد ينام في الاسكندرية) أما في المسرح فله أعمال كثيرة منها : " الملك لير " مع النجم يحيي الفخراني و" الديكتاتور " للمخرج عاصم نجاتي علي المسرح القومي و"كوكب ميكي" إخراج ناصر عبد المنعم و"قصة الحي الغربي" مع المخرج جلال الشرقاوي.

أما الفنانة نورهان فقد تخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكانت أغلب أعمالها تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية) وشاركت مؤخرا في المهرجان القومي للمسرح كمخرجة ومديرة مشروع للعرض المسرحي "صوت الموسيقى" وهو عرض مسرحي غنائي لـ"طلاب" إحدى مدارس طنطا.