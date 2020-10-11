شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي: محظوظة بتجربة "ضربة معلم" وأحداثه مليئة بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "ضربة معلم" الذى يتم تصويره حالياً ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور لأنه من الأعمال المميزة وتجربة جديدة عليها وأحداثه مشوقة ومليئة بالمفاجآت على حد قولها، وقالت رانيا ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها، موضحة أن المسلسل فكرته جديدة ويحتاج إلى جهد كبير ليخرج بصورة تليق بالجمهور، مضيفة أنها تجسد شخصية تدعى (تباهي) تمتلك مشغل ملابس، وتخوض صراعات متتالية وتحمل مفاجآت أخرى وستظهر ملامحها فور تصاعد الأحداث الدرامية.

ولفتت إلى أنها سعيدة للغاية بما حققته وتطمح أن تحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة وتحب أن تؤدي أدوارا ذات قيمة وهدف يحترمه الجمهور.

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ويكثف صنّاع المسلسل ساعات تصوير العمل المؤلف من 45 حلقة لعرضه في الموسم الشتوي خلال شهر نوفمبر المقبل ، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي شعبي داخل الحارة المصرية ويناقش المواقف الحياتية التي يمر بها العديد من الناس.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب ، ورياض الخولي ، ومحمد عز وإنعام سالوسة ، ومحسن منصور ، ومي سليم ، ومحمد نجاتي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.