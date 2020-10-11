شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب وتامر حسين وعزيز الشافعي يهنئون عمرو دياب بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان تامر حبيب والشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر، حيث كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"كل سنة وانت في حتة لوحدك يا هضبة.. ربنا يديم عليك النجاح والحب والسعادة وما يحرمناش منك ومن فنك وإحساسك أبدا".



تامر حبيب وعمرو دياب

من حانبه، قال تامر حسين عبر تويتر :"كل سنة وأنت روح وشباب... كل سنة وأنت سيرة فى كتاب.. كل سنة وأنت أغلى وأجدع عمرو دياب.. عقبال مليون سنة مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايماً فى الصدارة".



تامر حسين وعمرو دياب

فيما هنأ الملحن عزيز الشافعي، الهضبة عبر تويتر قائلا :"أعظم عظماء مواليد شهر أكتوبر الهضبة حصن المزيكا المصرية وفخر الشرق الأوسط #عمرو_دياب.. اسم مش محتاج ألقاب بعده ولا قبله كل سنة وانت طيب".



الشافعي وعمرو دياب

كما هنأت النجمة ليلى علوى الهضبة بعيد ميلاده ونشرت ليلى عبر حسابه على إنستجرام، فيديو من إحدى حفلات الهضبة في الساحل الشامل و ظهرت وهى ترقص على أغانيه، وكتبت قائلة:" دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك، كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد".

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ويحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الموافق 11 من شهر أكتوبر، وهو الذى أحتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، من خلال صوته الجميل وإحساسه الصادق، وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودونى، قمرين، تملى معاك، ليلى نهارى، الليلة دى، بناديك تعالى، الليلة، احلى واحلى، معدى الناس، ببالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

الهضبة