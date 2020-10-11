شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى: تكريمى من الرئيس السيسى أغلى تكريم في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد الرافعى لـ"الخليج 365" أن تكريمه من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دوره في مسلسل "الاختيار" يعتبره أغلى تكريم في حياته وسعيد به وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32 بحضور السيسى وعدد من أبطال العمل، وأضاف: كل عمل تكون نهايته تكريم من الرئيس أتمنى اشتغل فيه مشيرا إلى أن طموحه منذ بدايته في مجال التمثيل هو التكريم من الرئيس متابعا: الحمد لله حققت حلمى .

وقال الرافعى خلال الندوة التثقيفية أن آخر عبارة قالها عمر رفاعى سرور فى ملحمة الاختيار قالها لهشام عشماوى :" وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ"، معبراً عن حبه الشديد للرئيس السيسى قائلا: "أما أحمد الرافعى لو اختار أنه يقول كلمة فى الموقف ده مش هيفوت الفرصة أنه يقول لك يا أفندم أنه بيحبك".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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