شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى عن مشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: كانت مليئة بالعنفوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان عاصى الحلانى، عن سعادته بالمشاركة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً: "كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز فى هذه المناسبة العظيمة". Advertisements وقال الحلانى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "سررت بالمشاركة اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بأغنية خاصة لمصر أيوة يا مصريين بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والاعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

عاصى الحلانى وتابع: "غنائي أثناء مشاركتي بالأغنية الجماعية اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من ضباط الجيش المصري كانت مشاركة مليئة بالعنفوان والمجد والأعتزاز في هذه المناسبة العظيمة".

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