شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى إطلالتين متشابهتين بينهما أكثر من شهر.. اكتشف الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة جينيفر لوبيز واحدة من أهم النجمات حول العالم لما تتمتع به من جماهيرية عريضة جعلتها ضمن أهم النجوم حول العالم، كما تتميز بمتابعة كبيرة وتميز في اختيار اطلالتها من آن لآخر، إلا أنها مؤخراً ووفقاً لموقع الديلي ميل ظهرت باطلالة قريبة للغاية مما ارتدته قبل شهر، عبر ترنج مميز بألوان قوس قزح، ورغم تشابه الاطلالتين إلأى حد كبير إلا أن من يدقق سيجد الفارق، نظراً لأن ظهورها الأخير اثناء سيرها في شوارع بيفرلى هيلز جاء تميز بوجود اللون الأسود، ورغم وضوحه إلا أن قرب الاطلالتين أوقع صناع الموضة فى مأزق ممن رأوا أنها كررت اطلالتها.



لوبيز

وكانت جنيفر لوبيز، ظهرت بداية الشهر الماضى وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً رصد خلاله لوبيز اثناء خروجها في شوارع نيويورك، حيث امتازت باطلالة رياضية بواسطة "ترنج" به ألوان زاهية للغاية ممثلة في الأصفر والأخضر وغيرها من الوان قوس قزح الشهيرة، كما ظهر خلال الصور.



لوبيز فى اطلالتها من شهر بترنج بنفس الالوان

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